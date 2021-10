Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Dreiste Diebe in Seniorenwohnanlage

Bocholt-Suderwick (ots)

Am Samstag schellten noch unbekannte Diebe bei einer Bewohnerin der Seniorenwohnanlage am Hellweg in Bocholt-Suderwick an. Die Seniorin öffnete die Tür, vor der ein Mann und eine Frau standen. Die Frau lenkte die Geschädigte mit einer Spendenliste ab, sodass ihr Mittäter die Wohnung betreten und eine Schmuckschatulle sowie zwei kleinere Behältnisse entwenden konnte. Täterbeschreibung: Die Frau ist ca. 25 Jahre alt, hat dunkle zum Zopf gebundene Haare. Sie trug einen dunklen Pullover und eine blaue Weste. Sie hat ein südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild und sprach nur gebrochen deutsch. Der Mann ist in etwa gleichaltrig, war dunkel gekleidet und hat ebenfalls ein südosteuropäisches Äußeres. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

