Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch scheitert

Gronau (ots)

Zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus am Alten Postweg in Gronau einzubrechen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell