Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Buchhandlung

Gronau (ots)

Ziel von Einbrechern war ein Geschäft an der Scheringstraße in Gronau. Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 06.10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in die Verkaufsräume. Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine schwarze Geldkassette mit Bargeld. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell