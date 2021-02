Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pedelecs entwendet - Streit am Kiosk - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Von Straße abgekommen

Ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr die L 1117 von Nassach in Richtung L 1066. In Ortsmitte von Bernhalden kam er bei nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach links ab. Er prallte dort gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen sowie angrenzende Bepflanzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 11000 Euro.

Fellbach: Vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtet

Eine 68-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12.20 Uhr die Höhenstraße und ordnete sich an der Kreuzung zur Wilhelm-Pfitzer-Straße auf die Linksabbiegespur ein. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie in den Kreuzungsbereich geradeaus weiter, ohne auf die vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu achten. Auf Kreuzungsmitte kollidierte sie dann mit einem neben ihr fahrendem Lkw. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw nach links abgewiesen, wo es noch gegen einen Pfosten prallte. An Pkw und Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Kernen im Remstal: Motorradunfall

Zwischen Wäldenbronn und Stetten ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Motorradunfall. Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die L 1199 und verlor in einer Kurve die Kontrolle und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Auf der B 29 zwischen den beiden Anschlussstellen von Schorndorf kam es am Mittwoch gegen 16.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Ford-Fahrer befuhr dort die Bundesstraße, als sein Autoradio plötzlich qualmte und Feuer fing. Der Autofahrer steuerte auf den Standstreifen und stieg aus. Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brand im Fahrzeuginnern bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr eingedämmt werden. Die Feuerwehr war mit 14 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Während dessen war die Fahrbahn beidseitig kurzzeitig gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: 10-jähriges Kind bei Busunfall schwer verletzt

Ein 10-jähriges Mädchen querte mit ihrem Fahrrad am Mittwoch gegen 17 Uhr die K 1876 zwischen Michelau und Asperglen und stieß dabei gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. Der Kraftfahrer konnte dem Kind nicht mehr ausweichen, welches bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Das Kind wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 8 Fahrgäste, die bei dem Bremsmanöver unverletzt blieben.

Waiblingen: Aufgefahren

Ein 77 Jahre alter Fahrer eines VW Golf fuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr die Alte Bundesstraße entlang und hierbei aus Unachtsamkeit auf den vor ihm stehenden Ford Fiesta einer 32-Jährigen auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Hochwertige Pedelecs entwendet

Zwischen Sonntagabend und Mittwochvormittag entwendeten bisher unbekannte Diebe aus einer Garage in der Straße Im Rosenfeld zwei Pedelecs der Marke Cannondale in den Farben rot und braun sowie einen grauen E-Scooter vom Hersteller Segway. Der Wert des Diebesgutes beträgt insgesamt rund 10.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Räder und des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Unfallflucht

Gegen 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße einen geparkten VW Touran und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr mit ihrem Fiat 500 die Alte Bundesstraße aus Fellbach kommend in Richtung Waiblingen entlang. An der Einmündung zur Stuttgarter Straße befand sie sich auf dem rechten von zwei Abbiegespuren, links neben ihr ein weißer Lieferwagen. Als die Ampel auf "grün" umschaltete, fuhr sie los und wurde kurz darauf vom weißen Lieferwagen touchiert. Hierbei entstand an ihrem Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des Lieferwagens wendete anschließend und flüchtete in Richtung Fellbach. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 7 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Straße Innerer Weidach geparkten KIA und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am KIA entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Waiblingen-Hohenacker: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr L 1140 / Bittenfelder Straße übersah eine 56-jährige Fiat-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 05:20 Uhr den VW einer 40-Jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Fiat der Unfallverursacherin kam danach von der Straße ab und in einem Acker zum Stehen, er musste abgeschleppt werden. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winnenden: Streit vor Kiosk eskaliert

Am frühen Mittwochabend gegen 18:45 Uhr kam es in der Marktstraße zwischen einem 33-jährigen Angestellten eines Kiosks und einem 46-jährigen Kunden zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits flogen sowohl Fäuste, als auch Glasflaschen. Beide Kontrahenten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der 46-Jährige, der mit rund 1,5 Promille erheblich alkoholisiert war, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen, auf beide Männer kommt nun ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell