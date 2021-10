Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Heek (ots)

Eine leicht verletzte Frau und ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13.45 Uhr auf der Ochtruper Landstraße ereignete. Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Metelen wollte die Ochtruper Landstraße von der "Natostraße" kommend in Richtung "Auf der Ammert" überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 30-jährigen Heekerin, welche die Ochtruper Landstraße in Richtung Heek befahren hatte. Ihr Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Gronauer Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell