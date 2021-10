Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Borken (ots)

Am Samstag fuhr eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Borken gegen 16.25 Uhr von der Brinkstraße in den Kreisverkehr mit dem Butenwall ein. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Pedelecfahrer aus Borken, der sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Der Rettungsdienst brachte den Pedelecfahrer ins Krankenhaus - er hatte sich bei dem Sturz leicht Verletzungen zugezogen.

