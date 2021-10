Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gegen Verkehrszeichen geprallt

Gescher (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntag ein Autofahrer in Gescher. Der Unbekannte war gegen 23.20 Uhr mit seinem Wagen gegen 23.20 Uhr auf der Stadtlohner Straße unterwegs, als es zu dem Unfall kam: Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer entfernte sich in Richtung Stadtlohn. Zeugenangaben zufolge fuhr der Verursacher einen schwarzen BMW. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

