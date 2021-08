Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt mit über 1,5 Promille in Verkehrskontrolle

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montag (23.08.2021) führten Polizisten der Wache Innenstadt eine Standkontrolle auf der Saarlandstraße durch. Dabei kontrollierten sie Fahrzeuge, die stadtauswärts fuhren. Gegen 23:50 Uhr hielten die Beamten einen VW an. Aus dem Wagen heraus roch es stark nach Alkohol. Die 41-jährige Fahrerin erklärte, dass sie lediglich ein Glas Wein getrunken habe. Ein Alkoholtest zeigte jedoch einen Wert von über 1,5 Promille an. Wenig später ließen die Polizisten ihr eine Blutprobe entnehmen. Der Führerschein der Hagenerin wurde sichergestellt und der Vorgang dem Verkehrskommissariat übergeben. (hir)

