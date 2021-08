Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Hagen-Boele (ots)

Eine 39-Jährige meldete der Polizei am Montag (23.08.2021), dass in der Hameckestraße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Kellerabteile eingebrochen wurde. Die Frau hatte gegen Abend festgestellt, dass Türen aufstanden, die sonst immer verschlossen waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der Einbruch könnte sich nach bisherigen Ermittlungen am Sonntagabend ereignet haben. Hinweise auf Täter liegen ebenfalls nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

