POL-HA: Nächste Telefonsprechstunde der Polizei Hagen am 25. August - Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark!"

Würden Sie einer fremden Person Zugang zu Ihrem Online-Banking-Account, Ihren E-Mails, Accounts in sozialen Netzwerken etc. geben? Nein? Dann haben Sie hoffentlich sichere und schwer knackbare Passwörter - denn nur so kann verhindert werden, dass Hacker Zugriff auf Ihre persönlichen Daten bekommen. Wer bei der Wahl der Passwörter nachlässig ist, erlebt ansonsten schnell böse Überraschungen. Damit es gar nicht erst soweit kommt, sensibilisiert das Landeskriminalamtes NRW im Auftrag des Innenministeriums mit der Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark" Internetnutzerinnen und Nutzer für mehr Sicherheit in der Online-Welt. Denn "Cyber-Angriffen" kann schon mit wenigen Mitteln vorgebeugt werden. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen bietet deshalb gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Hagen regelmäßig Telefonsprechstunde zum Thema an. Am Mittwoch, 25. August 2021 findet die nächste Sprechstunde statt. Zwischen 10-12 Uhr stehen die Experten Bürgerinnen und Bürger wieder beratend zur Seite. Sie können individuelle Fragen stellen und sich über das Thema austauschen um so das Risiko zu minimieren, Opfer von Hackern zu werden. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz erreichen Sie unter der Rufnummer 02331 - 986 1530. Hier ist Kriminalhauptkommissar Thomas Genster Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Passwortsicherheit. Die Verbraucherzentrale NRW e. V. - Beratungsstelle Hagen erreichen Sie zu diesen Zeiten unter der Rufnummer 02331 - 69 733 75. Weitere Telefonsprechstunden finden jeweils mittwochs von 10-12 Uhr an folgenden Terminen statt: 22. September, 20. Oktober, 10. November sowie am 08. Dezember. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

