Polizei Düren

POL-DN: Unfall in Kreisverkehr: Motorradfahrer leicht verletzt

Nörvenich (ots)

Am Samstag um 19:00 Uhr stürzten ein Motorradfahrer und sein Beifahrer in einem Kreisverkehr bei Frauwüllesheim, weil ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtet hatte.

Am Samstagabend war ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Nörvenich mit seinem 16-jährigen Sozius auf der L 264 aus Richtung Kelz unterwegs. Bei Frauwüllesheim fuhr er in den Kreisverkehr ein, der die L 264, die L 327 und die Brigidastraße verbindet. Aus der Brigidastraße fuhr zeitgleich ein 19-jähriger Kerpener in den Kreisverkehr ein und übersah dabei das Motorrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Motorradfahrer nach links und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Der 47-Jährige und der 16-Jährige wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Das Motorrad, an dem ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell