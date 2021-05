Polizei Düren

POL-DN: Einbruch bei Optiker

Düren (ots)

Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizei Düren am Morgen des 30.05.2021 einen Einbruch in ein Optiker-Geschäft fest.

Unbekannte müssen das Schaufenster des Ladens in der Schenkelstraße eingeschlagen haben. Die Inhaberin des Geschäfts hatte dieses am Vortag gegen 16:15 Uhr verlassen. Ihrer ersten Einschätzung nach entwendeten die Diebe mehrere hochwertige Sonnenbrillen aus der Auslage. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 16:15 Uhr, und Sonntag, 09:45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leistelle in Verbindung zu setzen.

