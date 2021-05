Polizei Düren

POL-DN: Anhaltezeichen missachtet und geflüchtet

Aldenhoven (ots)

Die Fahrer zweier Motocrossmaschinen gerieten am Donnerstagmorgen in den Fokus der Polizei.

Gegen 07:25 Uhr befuhren zwei Kräder die Industriestraße. Dort war zu der Zeit auch ein Streifenwagen unterwegs. Als die Beamtinnen bemerkten, dass an den Maschinen keine Kennzeichen angebracht waren, sollten diese kontrolliert werden. Trotz deutlicher Anhaltezeichen hielten die beiden Fahrer nicht an. Für eine Maschine endete die Fahrt schließlich auf einem Feldweg in Richtung Engelsdorf. Wegen eines technischen Defektes musste der Fahrer, ein 20-jähriger Jülicher, anhalten. Er räumte sogleich ein, dass das Motorrad eine reine Sportmaschine und nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Er selber ist auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dass er mit dem Krad nicht im öffentlichen Verkehrsraum fahren darf, war ihm durchaus bewusst. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz. Der zweite Motocrossfahrer konnte unterdessen nicht angehalten werden. Er war dunkel gekleidet und trug einen beigefarbenen Rucksack. Zu ihm dauern die Ermittlungen an.

Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl zweier Motocrossmaschinen in Niedermerz in der Nacht zu Donnerstag (siehe Meldung "Motorräder gestohlen" vom 28.05.2021) besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

