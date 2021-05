Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht aufgeklärt

Nörvenich (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Mofa. Der Mofafahrer flüchtete zunächst, konnte dann aber ermittelt werden.

Gegen 18:00 Uhr waren zwei 16-Jährige mit ihren E-Scootern aus Richtung Rommelsheim auf einem Feldweg Richtung Binsfeld unterwegs. Sie fuhren dann auf die K 44 auf, wo sich der Unfall ereignete. Von hinten näherte sich ein Mofa-Fahrer, hupte und versuchte dann, rechts zu überholen. Dabei streifte er den E-Scooter-Fahrer aus Nörvenich und brachte ihn zu Fall. Danach setzte er seine Fahrt fort. Der junge Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt, konnte aber seine Mutter und die Polizei verständigen.

Da der andere E-Scooter-Fahrer den Mofa-Fahrer erkannt hatte, konnte dieser kurze Zeit später durch die Beamten an seiner Wohnanschrift in Nörvenich angetroffen und zur Rede gestellt werden. Der 16-Jährige sagte, dass der vor ihm fahrende E-Scooter einen unerwarteten Schlenker gemacht habe und er nur habe ausweichen wollen. Warum er nach dem Unfall nicht angehalten habe, wisse er nun selbst nicht mehr. Zudem gab er an, dass die Roller-Fahrer nicht auf dem Trittbrett gestanden, sondern darauf gesessen hätten.

Am E-Scooter des 16-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 80 Euro. Am Gefährt des Jugendlichen war außerdem kein Versicherungskennzeichen angebracht, was eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich zieht.

