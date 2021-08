Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Becheltestraße wurde ein Motorradfahrer am Montagmorgen (23.08.2021) bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 5.40 Uhr war der 56-Jährige kurz hinter dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Becheltestraße/Droste-Hülshoff Straße mit einem Opel zusammengestoßen. Der 18-jährige Fahrer hatte nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigt, von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Hier befand sich der Hagener mit seinem Kraftrad, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und stürzte. Er kam an einer Leitplanke zum Liegen und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. (arn)

