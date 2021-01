Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Sachbeschädigungen an PKW am Neujahrstag

WismarWismar (ots)

Am 01. Januar 2021 wurden der Polizei in Wismar sowie Grevesmühlen mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bergstraße in Neukloster stellten eingesetzte Beamte fünf beschädigte PKW fest. Sowohl an deren Türen als auch Motorhauben haben Unbekannte großflächig Lackkratzer verursacht.

Der Tatzeitraum lässt sich auf den 01. Januar 2021 zwischen 0:30 Uhr und 15:00 Uhr eingrenzen.

Im gleichen Tatzeitraum wurden zwei PKW, die in der Straße "Englisch Bahn" in Herrnburg geparkt waren, ebenfalls am Lack beschädigt. Hier zerkratzten der oder die unbekannten Täter jeweils eine Fahrzeugseite.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wismar sowie Grevesmühlen unter den Telefonnummern 03841 203-0 und 03881 720-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

