Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Räuberischen Diebstahl

Hagen-Mitte (ots)

Montagmorgen (23.08.2021) wurde ein 20-Jähriger nach einem räuberischen Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Der Mann war gegen 11 Uhr in der Hohenzollernstraße in einem Drogeriemarkt durch den Kassenbereich gelaufen, nachdem er mit einem weiteren Mann gemeinschaftlich Parfum im Wert von knapp 1.280 Euro entwendet hatte. Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes beobachtete die Tat und versuchte die Männer aufzuhalten. Der 20-Jähriger wollte im Besitz des Diebesgutes bleiben und geriet in eine Rangelei mit dem Ladendetektiv. Er konnte jedoch erfolgreich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam Hagen. Der zweite Tatverdächtige floh noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er ist ca. 25 Jahre alt und trug blaue Jeans, weiße Sneaker mit dunklen Schnürsenkeln sowie einen gelben Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

