Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Alte Heizkörper gestohlen

Raesfeld (ots)

Auf Altmetall abgesehen hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Raesfeld. Von einem Hof am Homeraner Schulweg entwendeten die Täter mehrere ausgediente Heizkörper aus Gusseisen, die dort lagen. Zudem ließen die Diebe auch Kabelreste mitgehen. Zur Tat kam es zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

