POL-RTK: Konflikt zwischen Autofahrern - Pfefferspray eingesetzt +++ Randalierer in der Willy-Schreier-Straße unterwegs +++ Geparktes Auto mutwillig beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Konflikt zwischen Autofahrern - Pfefferspray eingesetzt, Waldems, Steinfischbach, 12.06.2021, 21.55 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)Am Samstagabend kam es im Bereich von Steinfischbach zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, wobei ein 35-jähriger Autofahrer und dessen 36-jährige Beifahrerin von ihrem Kontrahenten mit Pfefferspray attackiert worden sein sollen. Nach Angaben der beiden Geschädigten seien sie mit ihrem silbernen Renault von Idstein in Richtung Steinfischbach unterwegs gewesen, als der Fahrer des vorausfahrenden weißen Renault Masters ihnen gegen 21.55 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Waldems-Esch und Steinfischbach plötzlich die Hand mit dem ausgestreckten Mittelfinger aus dem offenen Fenster gezeigt habe. Wenige Minuten später habe der vorausfahrende Transporterfahrer sein Fahrzeug in der Escher Straße in Steinfischbach angehalten und die Geschädigten ausgebremst. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen, um dann zur Fahrerseite des Renaults zu laufen und dort durch das geöffnete Fenster Pfefferspray in den Fahrzeuginnenraum zu sprühen. Nach der Attacke sei der Angreifer wieder weggegangen und schließlich mit seinem weißen Renault Master mit Bad Homburger Kennzeichen davongefahren. Der Fahrer des Transporters soll ca. 35 Jahre alt gewesen ein und braune, kurze Haare sowie einen Vollbart gehabt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgerinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Randalierer in der Willy-Schreier-Straße unterwegs, Idstein, Willy-Schreier-Straße, 12.06.2021, 11.30 Uhr bis 13.06.2021, 07.10 Uhr,

(pl)Randalierer haben zwischen Samstag und Sonntag in der Willy-Schreier-Straße in Idstein mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens vier dort abgestellte Fahrzeuge. Der hierdurch verursachte Gesamtschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt. Mögliche weitere Geschädigte und Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparktes Auto mutwillig beschädigt,

Geisenheim, Peter-Spring-Straße, 12.06.2021, 19.30 Uhr bis 13.06.2021, 12.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde ein in der Peter-Spring-Straße in Geisenheim geparkter Opel Meriva mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube, das Dach sowie die Heckscheibe des Wagens und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

