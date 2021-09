Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schäden an Forst-Lkw

Kierspe (ots)

Am Samstag oder in der folgenden Nacht wurde in Rhadermühle ein am Waldrand abgestellter Forst-Lkw durch Steinwürfe beschädigt. Die Mitarbeiter stellten Schäden an Scheibe und Karosserie fest. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell