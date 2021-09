Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe an der Unteren Promenade

Menden (ots)

Einer 39-jährigen Mendenerin wurde am Samstag wahrscheinlich nach dem Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Unteren Promenade die Geldbörse gestohlen. Die Kundin hatte am Samstag gegen 16 Uhr ihre Einkäufe bezahlt, die Börse in ihren Rucksack gesteckt und sich diesen auf den Rücken geschnallt. Erst am Montagmorgen fiel ihr auf, dass der Reißverschluss halb offen stand und das Portemonnaie weg war. Einen Tag zuvor wurde in oder an demselben Geschäft eine 80-jährige Frau bestohlen. Sie trug Rucksack und Umhängetasche bei sich. Erst am Folgetag bemerkte sie, dass die Umhängetasche nicht mehr da war. Sie geht von einem Diebstahl vor dem Geschäft aus. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell