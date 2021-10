Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von ca. 1.000 Euro hinterließ eine 38-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel an einem bislang unbekannten Wagen am Berliner Platz. Sie hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe und entfernte sich vom Unfallort. Später meldete sie den Unfall bei der Polizei. Nun wird der Halter des beschädigten Autos gesucht. Unfallzeit war Montag, 07.45 Uhr.

Marl

Am Marktplatz in Hüls verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einem geparkten Opel Astra (grün) und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag, zwischen 13.55 Uhr und 18 Uhr. Hinweise zum unbekannten Fahrer liegen bisher nicht vor.

Dorsten

Am Platz der Deutschen Einheit beschädigte ein Unbekannter einen grauen Opel Astra. Der Verursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Unfallzeit liegt heute, zwischen 07.45 Uhr und 09.50 Uhr. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Oer-Erkenschwick

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen Opel Astra am Kiesenfeldweg. Zwischen Dienstagnachmittag (19.10.2021) und gestern Mittag (25.10.2021) verursachte der Unbekannte einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro an dem Auto.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell