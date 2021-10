Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Rollerfahrerin

Recklinghausen (ots)

Auf der Wittener Straße im Stadtteil Merklinde ist am Dienstagnachmittag eine 23-jährige Rollerfahrerin aus Castrop-Rauxel angefahren und leicht verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 15.25 Uhr auf der B235/Wittener Straße in Richtung Dortmund unterwegs. Kurz hinter dem Kleingartenverein wollte ein BMW-Fahrer, der ihr entgegenkam, nach links (in einen Abzweig der Wittener Straße) abbiegen. Dabei stieß der Autofahrer mit der Rollerfahrerin zusammen, die daraufhin stürzte. Doch anstatt auszusteigen und sich um die Frau bzw. den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Zeugen konnten das Kennzeichen weitestgehend ablesen, außerdem konnte der Fahrer beschrieben werden. Die Ermittlungen zum Halter des Autos bzw. zum Fahrer düften daher vielversprechend sein. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt, die Frau ging nach dem Unfall selbst zum Arzt. Der Roller wurde bei dem Unfall beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

