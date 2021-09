Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Tram schiebt Autos aufeinander

Leicht verletzt wurden ein Mann am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Weststadt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr in der Wagnerstraße. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Jeep in Richtung Innenstadt. Weil vor ihm ein Auto einparken wollte, wich er nach links aus, anstatt zu warten. Er hatte aber nicht auf die Straßenbahn geachtet, auf deren Spur er kam. Die rammte seinen Jeep und schob ihn auf das Auto davor. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Straßenbahnfahrer leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 70.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 21-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Wer an einer Fahrbahnverengung, einem Hindernis auf der Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug links vorbeifahren will und dazu ausscheren muss, muss auf den nachfolgenden Verkehr achten. Dies fordert die Straßenverkehrsordnung. Wichtig ist aber auch, sich ohne Eile im Verkehrsraum zu bewegen. Denn Eile führt oft zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Oftmals ist es besser, in aller Ruhe zu warten, etwa bis das Auto, das man vor sich hat, eingeparkt ist.

