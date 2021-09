Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladendieb wird renitent

Seine Ware wollte ein 34-Jähriger am Montag in Heidenheim nicht bezahlen.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr bezahlte ein Kunde in einem Einkaufsmarkt in der Nördlinger Straße Backwaren und verließ das Geschäft. Weil ein Zeuge beobachtete hatte, dass der Mann Alkohol in seinen Hosenbund versteckt hatte, sprach er ihn an. Der Dieb schlug den Zeugen und flüchtete. Weit kam er nicht. In einer Wohnung stellten die Beamten den 34-Jährigen fest. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

++++1851909

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell