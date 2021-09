Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Montag bei Biberach.

Gegen 15 Uhr war ein Zeuge auf der Bundesstraße 30 zwischen Laupheim und Biberach unterwegs. Dort fiel ihm ein Auto auf, das in Schlangenlinien unterwegs war. Der Zeuge verständige die Polizei. In der Biberacher Straße stoppte die Polizei den 42-jährigen Fahrer. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Den Führerschein behielten die Beamten ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

