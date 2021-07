Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer in Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Ofterdingen (TÜ): Randalierer in Gewahrsam genommen Unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 45-Jährigen, der am Mittwochenabend in der Lindenstraße in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Zeuge hatte kurz nach 20 Uhr über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem der randalierende Mann zwei Fahrzeuge beschädigt hatte und es zu einer Auseinandersetzung mit zwei Anwohnern gekommen war. Polizeibeamte nahmen den aggressiven und augenscheinlich alkoholisierten 45-Jährigen anschließend in Gewahrsam. Dagegen wehrte er sich, beleidigte die eingesetzten Beamten und trat nach ihnen. Beide Anwohner und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der 45-Jährige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (rn)

