Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto gerät auf Gegenfahrbahn

Am Montag verlor bei Heidenheim ein Autofahrer die Kontrolle über seinen VW.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der 61-Jährige fuhr von Rotensohl in Richtung Großkuchen. Dort verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen VW Passat und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem VW Caddy einer 41-Jährigen zusammen. Durch den Unfall erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf ca. 24.000 Euro.

+++++++ 1854581

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell