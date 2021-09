Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Ein Lasterfahrer übersah am Montag in Eislingen ein vorfahrtsberchtigtes Auto.

Ulm (ots)

Der 59-Jährige fuhr kurz vor 8 Uhr mit seinem MAN Laster in der Haldenstraße. Er bog nach links in die Ulmer Straße ab. Dort fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford. Den übersah der Lkw-Fahrer und stieß gegen das Heck des Ford. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer und Beifahrer des Ford leichte Verletzungen. Sie konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

