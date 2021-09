Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Werkstatt

Geld fand ein Einbrecher am Wochenende in Göppingen.

Ulm (ots)

Am Wochenende verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Werkstatt in der Pappelallee. Wie er in das Gebäude gelangte ist nicht bekannt. Im Innern fand er Bargeld. Das nahm er mit. Eine Bürotür hebelte er auch noch auf. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

