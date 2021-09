Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrer wird rabiat

Ungeduldig war ein Unbekannter am Montag in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.15 Uhr staute sich der Verkehr in der Stuttgarter Straße. Einem Autofahrer schien das nicht zu passen und er hupte permanent. Die ständige Huperei störte einen 66-Jährigen Autofahrer. Er forderte den Unbekannten auf, damit aufzuhören. Zwischen den Beiden entwickelte sich ein Streitgespräch. Der Unbekannte stieg aus seinem Auto und schlug dem 66-Jährigen in das Gesicht. Danach setzte sich der Schläger in seinen Mercedes und fuhr weg.

