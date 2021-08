Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pferd in Notlage

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach Rheindahlen-Land, 25.08.2021, 12:32 Uhr, Genholland (ots)

Am Mittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach ins ländlich gelegene Genholland gerufen. Dort war ein Pferd rückwärts in einen liegenden alten Traktorreifen getreten und hatte seinen Hinterlauf so unglücklich verklemmt, dass es sich nicht aus der Situation befreien konnte. Der Gesundheitszustand des Pferdes verschlechterte sich. In Absprache mit den Pferdebesitzern wurde eine schnelle Rettung eingeleitet. Durch mehrere Einsatzkräfte konnte der Reifen, auf dem das Pferd lag, angehoben und der Hinterlauf befreit werden. Die weitere Behandlung des Tieres übernahmen die Pferdebesitzer und ein Tierarzt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen und das Kleineinsatzfahrzeug des Technik- und Logistikzentrums (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell