Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

MontabaurMontabaur (ots)

Am heutigen Freitag, den 13.11.2020, in der Zeit von 07:00 bis 13:45 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß auf einer Parkfläche in der Wiedstraße abgestellter Pkw Audi A5 durch ein anderes, bislang unbekanntes Kfz. im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden: 02602-9226-0.

