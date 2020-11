Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der L 288

Hachenburg

Am Donnerstag, dem 12.11.2020 befuhr eine 71-jährige um 07.54 Uhr die L288 aus Richtung Alpenrod kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Kurz hinter einer Rechtskurve erkannte sie zu spät, dass die Vorausfahrende 34-jährige verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, wobei sich die 71-jährige mit dem Fahrzeug überschlug. Der andere Pkw wurde in den Straßengraben gedrängt. Die 71-jährige musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L288 wurde kurzfristig gesperrt.

