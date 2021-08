Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen - Versuchter Einbruch in Kita

Mainz (ots)

Zwischen Dienstag, dem 10.08.2021 und Montag, dem 16.08.2021 kam es zu einem versuchten Einbruch in die Kindertagesstätte "Aubachstraße" in Finthen.

Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem Stein mehrere Fensterscheiben an verschiedenen Seiten des Gebäudes einzuschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter jedoch nicht in das Objekt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

