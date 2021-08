Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Sachbeschädigungen an Motorrollern

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täterin beschädigte am gestrigen Montag gegen 21:30 Uhr an den Malakoff Terrassen zwei Motorroller.

Nachdem Zeugen beobachteten, wie die Unbekannte mehrere Motorroller und Fahrräder umtrat, flüchtete sie mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Augenscheinliche Beschädigungen waren nur an den Rollern vorhanden. Die Täterin wird als weiblich, ca. 160 cm groß und kräftig beschrieben. Sie soll eine Jeans sowie ein helles oversized Shirt getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell