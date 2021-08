Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim - Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in der Rheinhessenstraße in Hechtsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer befuhr den ausgewiesenen Fahrradweg aus Richtung Ebersheim in Richtung Mainz-Innenstadt, als der PKW Fahrer den REWE-Parkplatz verließ und in den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW, in dessen Folge der Fahrradfahrer gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf den Boden geschleudert wurde.

Der Radfahrer erlitt Verletzungen an Schulter und Arm und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

