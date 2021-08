Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rabiater Ladendieb nach kurzer Flucht festgenommen

Mainz (ots)

(Mainz-Laubenheim) Am Samstag, den 14.08.2021, gegen 09:00 Uhr, wird ein 27-jähriger Mann beobachtet, wie er kleinere Elektroartikel in einem Supermarkt einsteckt. Als er ohne zu zahlen den Marktverlassen will, wird er auf den Diebstahl angesprochen. Er versucht den Markt zu verlassen, zwei Mitarbeiterinnen halten ihn fest. Es kommt zu einem Gerangel, in Folge dessen eine Mitarbeiterin und der Mann leicht verletzt werden. Der Mann kann sich losreißen und fliehen, wird aber kurz darauf im Bereich des Bahnhofs durch die Polizei angetroffen und zur Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht.

