Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: B 9 - Öffentlichkeitsfahndung nach Unfallgeschehen

Mainz (ots)

Heute Morgen meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen verunglückten Teddybären auf der B9, kurz vor der Auffahrt zur A 60 in Fahrtrichtung Bingen.

Als die Kollegen kurz darauf an der Unfallörtlichkeit eintrafen, stellten sie fest, dass der Teddy den Sturz mit nur leichten Verletzungen, aber sichtlich erschöpft, überstanden hat. Die Kollegen leisteten natürlich unmittelbar Erste-Hilfe.

Durch das Sturzgeschehen kann sich das Kuscheltier leider nicht mehr an den Namen seines Besitzers erinnern. Daher startet die Polizei Mainz eine Öffentlichkeitsfahndung: Wer vermisst seinen Teddy? Er wartet auf der Polizeiinspektion Mainz 1 sehnsüchtig auf seinen Kuschelpartner.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell