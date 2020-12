Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihigen an der Enz: Unfall zwischen Roßwag und Aurich; Benningen am Neckar: Sperrmüll gerät in Brand; Bietigheim-Bissingen: Unfall beim Überholen

Ludwigsburg

Vaihingen an der Enz: Unfall zwischen Roßwag und Aurich

Auf der Kreisstraße 1649 zwischen Vaihingen an der Enz-Roßwag und -Aurich kam es am Montag gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Der 56 Jahre alte Traktor-Fahrer, wollte von einem Feldweg nach links auf die K 1649 abbiegen und anschließend weiter in Richtung Aurich fahren. Vermutlich übersah er hierbei einen 57-jährigen VW-Lenker, der die K 1649 mit seiner 56 Jahre alten Beifahrerin aus Richtung Roßwag befuhr. Der Traktor-Fahrer nahm dem PKW-Lenker mutmaßlich die Vorfahrt und es kam zum Unfall. Die beiden 57 und 56 Jahre alten Insassen im VW wurden leicht verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Benningen am Neckar: Sperrmüll gerät in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Benningen am Neckar rückte am Montag gegen 13.40 Uhr in das Gewerbegebiet "Unteres Wörth" in Benningen am Neckar aus, nachdem die Ladung eines Müllfahrzeugs zu brennen begonnen hatte. Die Ladung bestand aus zuvor eingesammeltem Sperrmüll. Die Besatzung des Fahrzeugs entlud den brennenden Sperrmüll auf die Straße, um zu verhindern, dass das Feuer auf den LKW überspringt. Die Feuerwehr löschte den Sperrmüll und ein angrenzendes Entsorgungsunternehmen kümmerte sich anschließend direkt um die sachgerechte Entsorgung. Möglicherweise entstand der Brand durch ein nicht ordnungsgemäß entsorgtes Gasdruckbehältnis, wie eine Spraydose. Sachschaden entstand nicht.

Bietigheim-Bissingen: Unfall beim Überholen

Zwei leicht verletzte PKW-Fahrer und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1107 zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau bzw. Freudental ereignete. Ein 58 Jahre alter Nissan-Fahrer, der in Richtung Löchgau unterwegs war, wollte einen vorausfahrenden LKW überholen. Vermutlich übersah er jedoch einen entgegenkommenden 38 Jahre alten Opel-Fahrer und es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr vor Ort durch Polizeibeamte geregelt.

