Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Verkehrsunfall mit flüchtiger Radfahrerin

Mainz (ots)

Am Mittwochvormittag kam es gegen 09:20 Uhr in der "Göttelmannstraße" in Weisenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin befuhr die "Göttelmannstraße" in Fahrtrichtung "Am Stiftswingert" und stieß aus bislang ungeklärten Gründen mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW zusammen und stürzt. Die Radfahrerin lässt anschließend ihr Fahrrad vor Ort liegen und flüchtet zu Fuß in Richtung Stiftswingert.

Der geparkte Pkw und das Fahrrad wurden beschädigt, ob sich die Fahrradfahrerin Verletzungen zugezogen hat, steht bislang nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. der bislang unbekannten Fahrradfahrerin geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

