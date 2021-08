Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Nieder-Olm (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag und Dienstag mehrere Wahlplakate in Nieder-Olm.

Insgesamt 20 Wahlplakate wurden im Bereich "Weinbergring", "Zornheimer Straße" und "Bahnhofstraße" von Straßenschildern und Laternen abgerissen und teilweise zerrissen. Die zerstörten Plakate ließen die Täter vor Ort zurück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

