Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Tätergruppe greift zwei Männer an

Mainz (ots)

Bereits am frühen Morgen des 18.07.2021 wurden zwei 25 bzw. 28-jährige Männer durch eine bislang unbekannte Personengruppe in der Holzhofstraße angegriffen.

Die vier Täter schlugen und traten hierbei mehrfach auf die Geschädigten ein, bevor sie in Richtung Dagobertstraße flüchteten.

Die Täter trugen zum Tatzeitpunkt weiße Shirts bzw. Pullover. Zwei der Täter hatten schwarze, Einer blonde Haare. Ein Tatverdächtiger wird als muskulös beschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall bzw. den Tätern machen kann - insbesondere wo sich die Täter zuvor oder anschließend aufgehalten haben - wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell