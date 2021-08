Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Beleidigung und Körperverletzung am Fischtorplatz

Mainz (ots)

Unbekannte Täter griffen am Freitagabend unvermittelt einen 20-jährigen Autofahrer an, als dieser seinen PKW am Rheinufer parkte.

Der junge Mann stieg gegen 20:55 Uhr aus seinem PKW aus, als er von drei Männern angesprochen und zunächst beleidigt wurde. Im Anschluss hielt einer der Täter den Geschädigten fest, während ihm die anderen Beiden in den Bauch traten.

Als der Geschädigte um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in Richtung Theodor-Heuß-Brücke.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, dunkle Haare. Alle Drei sprachen deutsch mit starkem Akzent. Zum Tatzeitpunkt führten die Täter Bierdosen mit sich. Einer der Täter trug einen weißen Kapuzenpulli und sehr kurz rasierte Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell