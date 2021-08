Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors

Budenheim (ots)

Unbekannte Täter bestahlen am vergangenen Freitag einen 88-jährigen Mann, nachdem sie zunächst ihre Handwerkerdienste in dessen Haus anboten.

Der alleinlebende Geschädigte öffnete den späteren Tätern gegen 15:00 Uhr zunächst arglos die Tür, als diese ihm anboten, Arbeiten in Haus und Hof verrichten zu können.

Als der Senior nicht auf das Angebot einging, begaben sich beide Täter in das Haus in der Heidesheimer Straße in Budenheim und hielten sich sowohl in Küche und Wohnzimmer auf.

Nachdem die Täter das Haus schließlich verließen, stellte der 88-Jährige fest, dass Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich fehlt.

Die beiden männlichen Täter dürften zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und einen gebräunten Teint aufgewiesen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

