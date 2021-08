Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0942 Frankfurt-Sachsenhausen: Junger Mann versucht Aktentasche zu rauben - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am Mittwochnachmittag (04. August 2021) bedrohte ein junger Täter einen 47-jährigen Mann mit einer Waffe, um so an seine Aktentasche zu gelangen. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr war der 47-jährige Mann zu Fuß in der Hedderichstraße unterwegs. Als er gerade an einem dort befindlichen Supermarkt vorbeiging, forderte ihn plötzlich ein unbekannter Mann dazu auf, die Aktentasche auszuhändigen. Der Forderung verlieh er mithilfe einer Schusswaffe Nachdruck. Das Opfer ließ sich jedoch nicht darauf ein, so dass der Täter schließlich ohne Beute die Flucht ergriff. Der 47-jährige Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, blond gelocktes Haar, helle Augen, bekleidet mit einem hellen Oberteil sowie einer Kapuze.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10800 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

