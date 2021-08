Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Raubüberfall auf Taxifahrer

Mainz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagnacht einen Taxifahrer in den Kleingartenanlagen zwischen Mombach und Budenheim überfallen.

Nachdem der Fahrgast am Freitag, den 06.08.2021 kurz vor Mitternacht in das Taxi am Mainzer Hauptbahnhof einstieg, ließ er sich zunächst in die Kleingartenanlagen fahren. Dort angekommen bedrohte er den 38-jährigen Taxifahrer und entwendete die Taxikasse sowie die private Geldbörse des Geschädigten.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre, 175 - 180 cm groß, normale Statur. Er trug eine schwarze Kappe sowie einen dunklen Hoodie mit hellem Muster im Schulterbereich und wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf. Er sprach Mainzer Mundart und hatte einen gebräunten Teint.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

