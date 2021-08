Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Marienborn - Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 11:20 Uhr in der "Kardinal-von-Galen-Straße" in Marienborn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer des geschädigten PKW parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der "Kardinal-von-Galen-Straße" in Fahrtrichtung "Im Borner Grund". Noch während sich der Fahrer in seinem Fahrzeug befand, bog ein PKW aus dem "Borner Grund" in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem geparkten Fahrzeug.

Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin des unfallverursachenden Fahrzeugs ohne anzuhalten.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell