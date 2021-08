Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Erneuter Schockanruf - Täter erbeuten hohen Geldbetrag

Mainz (ots)

Wie gestern berichtet, erhielt ein 77-jähriger Mainzer am Dienstagnachmittag einen betrügerischen Schockanruf, den die Kriminalpolizei im letzten Moment verhindern konnte.

Wie sich im Nachgang herausstellte, nahmen die Täter parallel auch telefonischen Kontakt zu der 75-jährigen Ehefrau auf und teilten ihr mit, dass die Geldübergabe mit dem Mann zu lange dauert und sie die Sache nun übernehmen soll.

Die Ehefrau wurde von den Tätern derart unter Druck gesetzt, dass sie sich bei zwei Banken ebenfalls einen 6-stelligen Geldbetrag auszahlen ließ und zum vereinbarten Übergabeort, einem Notariat in Wiesbaden, fuhr. Dort übergab sie den Tätern das Geld, die sich hierbei als Mitarbeiter des Notariats ausgaben.

Die Polizei möchte ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen. Aktuell geben sich die Täter in vielen Fällen als Staatsanwälte, Notare oder andere vertrauenserweckende Legenden aus. Zur Steigerung der Glaubwürdigkeit, werden Amtsgerichte oder vergleichbare Dienstgebäude als Geldübergabeorte vereinbart.

- Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln - Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch - Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110 - Geben Sie niemals Auskunft über Wertsachen - Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus - Legen sie auf und rufen Sie die Angehörigen an

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell