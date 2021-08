Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Mainz (ots)

(Mainz-Bretzenheim) Am Samstag, den 14.08.2021, gegen 04:00 Uhr, ist ein 31-Jähriger aus Mombach im Ortsteil Bretzenheim unterwegs. Beim Abbiegen stürzt er so schwer, dass er in ein Krankenhaus zur Versorgung seiner Wunden (Schürf- und Platzwunden) muss. Da die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmen, wird ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergibt eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,8 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell